Secretário de finanças de Bonito é preso bebado ao volante

O secretário de Finanças de Bonito (MS), Edilberto Cruz Gonçalves, de 44 anos, foi preso no sábado (6.abr.24), após ser flagrado ao volante embriagado na MS-178.

Após desacatar os policiais, foi estabelecida uma fiança de R$ 4.236,00, que foi paga, permitindo sua soltura no domingo (7.abr).

Segundo os policiais, o flagrante ocorreu durante patrulhamento, quando foi observado que a caminhonete Chevrolet S10 em comportamento suspeito perto do balneário municipal.

O secretário, visivelmente embriagado, se identificou como secretário de Finanças e ameaçou os policiais ao ser abordado, recusando-se a realizar o teste do bafômetro. Ele também teria desferido ameaças contra os policiais: “Quero que vocês se f…, seus filhos da p…”. Ainda de acordo com o boeltim de ocorrência, Edilberto continuou as ameaças. “Vocês vão se f… comigo, vocês compraram guerra comigo, é porque vocês estão de farda, senão, iam ver”, teria esbravejado contra os servidores de segurança pública.