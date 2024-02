Vander e Zeca acertam apoio à pré-candidata Camila Jara em Campo Grande

Os deputados petistas Camila Jara, Vander Loubet e Zeca do PT, acertam no final da manhã desta 6º.feira (23.fev.24), que caminharão juntos nas eleições 2024 em Campo Grande e em todo Mato Grosso do Sul.

Como havíamos mostrado aqui no MS Notícias, a legenda do presidente Lula, na Capital de MS, estava divergindo com os deputados Vander e Zeca, sobre a viabilidade da candidatura própria de Camila Jara na cidade. Ficou acertado, por fim, que Vander e Zeca vão apoiar Camila na disputa pelo controle do Executivo campo-grandense.

"Eu acho que nós fizemos aqui um entendimento importante, juntando as duas ideias a partir de algumas constatações. A primeira: nós temos que ter uma pré-candidatura aqui [em Campo Grande], como nos principais municípios do interior, para marcar uma presença forte, montar uma chapa de vereador e vereador e competitiva. Segundo: se eventualmente nós precisarmos fazer aliança, significa que nós queremos sentar à mesa no mesmo nível e dialogar em torno de um programa, um projeto administrativo alinhado à nossa identidade, alinhado aos princípios que nós do PT cultivamos", relatou Zeca.

Vamos lembrar que tanto Zeca, quanto o deputado federal, Vander Loubet, estavam inclinados a apoiar uma candidatura de Rose Modesto (União Brasil), atual chefe da Sudeco no governo Lula. No entanto, após a reunião de hoje, os deputados entenderam que a pré-candidatura de Rose não inviabiliza neste momento uma candidatura própria do PT. "Até agora [a Rose] não afirmou isso. Esperamos que afirme, pois a pré-candidatura dela é bem-vinda. Nós temos a nossa pré candidata e vamos trabalhar no nosso projeto, assim como a Rose vai trabalhar no projeto dela. Eventualmente, alguma coisa pode acontecer de um lado ou de outro lá na frente. Estaremos abertos para conversar, dentro desses pontos que o Zeca abordou, da linha programática", ponderou Vander.

O coordenador da bancada federal de MS, ainda observou, que as possibilidades de aliança não podem nem vão ficar restritas à Rose Modesto. "A partir de agora, nós — Zeca, Camila e eu — vamos fazer, assim que possível, uma reunião com os presidentes do PT, do PV e do PCdoB, que representam a nossa federação, para fortalecer essa questão da chapa de vereadores. E o segundo passo é dialogar com os partidos que estão mais identificados com o Lula, como o PSB. Queremos conversar com o Paulo Duarte e o Carlão. Assim como também vamos procurar o Psol e a Rede, que têm a federação deles", completou Vander.

Camila Jara, por sua vez, reforçou a questão programática do PT como foco tanto para sua pré-candidatura como para qualquer diálogo em torno de alianças. "A gente tem um projeto de país, um projeto de estado, um projeto de município. Esse projeto, como o Zeca pontuou, passa pelo desenvolvimento econômico, por geração de emprego e renda e por redução da desigualdade. A gente não abre mão desse programa. É isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos sair para conversar, para ampliar o arco de alianças, discutir um plano municipal e fortalecer as ações do governo federal", concluiu a deputada.