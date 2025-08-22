MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
22 de agosto de 2025
Campo Grande 26ºC

Cristiano Ronaldo vs Messi: quem mais venceu em confrontos diretos?

Quando as lendas entram em campo, o mundo do futebol para, principalmente nos duelos entre eles. Mas você sabe qual deles saiu mais vezes vitorioso?

Foto de Peter Glaser na UnsplashFoto de Peter Glaser na Unsplash
A- A+

Cristiano Ronaldo e Messi protagonizaram alguns dos maiores duelos da história do futebol. Além de disputarem títulos e prêmios individuais, cada encontro entre eles atraiu atenção global e marcou gerações.

A rivalidade entre eles influencia torcedores, analistas e até o mercado de apostas, onde plataformas oferecem bônus sem depósito no futebol, tornando cada confronto ainda mais empolgante para quem busca interatividade. Pratique o jogo seguro.

Portanto, quando Cristiano Ronaldo e Messi entram em campo, o mundo do futebol para, principalmente nos duelos entre eles. Mas você sabe qual deles saiu mais vezes vitorioso? 

Cristiano Ronaldo vs Messi em confrontos diretos

A primeira vez que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram foi em 2008. Na época, Barcelona e Manchester United duelaram pelas semifinais da Champions League, sem saber que ali nascia uma rivalidade histórica entre dois jogadores.

Logo em seguida, o craque português se transferiu para o Real Madrid, resultando em vários El Clásico diante do argentino, o que gerou ainda mais rivalidade. Foram anos de embates, criando histórias e gerando muito debate sobre qual deles era o melhor.

Foram 36 jogos diretos entre as lendas, com vantagem de Messi, que venceu 16 vezes. Além disso, foram 10 empates e 10 triunfos de Cristiano Ronaldo, defendendo Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portugal.

Já o argentino encontrou o rival apenas pelo seu país ou Barcelona. No número de gols entre eles, Messi anotou 22 contra 21 de CR7, mais um ponto favorável ao ex-Barcelona. Por seleções foram dois amistosos, com uma vitória e um gol para cada lado. 

E por falar em seleções, a rivalidade Messi x Cristiano segue quente na Bet Nacional, já que ambos seguem em atividade e, inclusive, devem jogar a Copa do Mundo em 2026, agitando as apostas em seus jogos. Jogue com responsabilidade.

Pode ser a chance de um último encontro entre as lendas que moldaram a era moderna do futebol ao elevar os padrões de excelência técnica, física e mental no esporte, inspirando milhões de fãs e atletas ao redor do mundo. 

Durante mais de uma década, a disputa entre CR7 e Messi por títulos, premiações e popularidade rendeu muito engajamento para o futebol. Juntos, deixaram um legado de uma das rivalidades mais bonitas da história do esporte, sempre marcada por show em campo e respeito fora.

Messi falou sobre Cristiano Ronaldo

A rivalidade em campo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sempre rendeu muitos debates entre os fãs, até com discussões acaloradas sobre quem era o melhor jogador.

Porém, entre os atletas sempre foi passada a imagem do respeito. Recentemente, Lionel Messi disputou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e, após a vitória do seu time sobre o Porto, de Portugal, foi questionado sobre a relação com CR7.

"Tenho muito respeito e admiração por Cristiano Ronaldo e pela carreira que ele teve e continua a ter, porque ainda compete no mais alto nível. A rivalidade era dentro de campo, cada um querendo dar o melhor pelo seu time. Obviamente, tudo se resumia a isso", disse o jogador.

O ex-Barcelona deixou claro que eles não são amigos, mas são pessoas normais e sempre se trataram muito bem.

"Fora de campo, somos duas pessoas normais. Não somos amigos, obviamente, porque não convivemos, mas sempre nos tratamos com muito respeito", completou.

Reportar Erro
MS Noticias no Google News