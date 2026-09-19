Ituano pode ganhar R$ 49 milhões com Martinelli

O Ituano pode receber cerca de R$ 49 milhões pela transferência de Gabriel Martinelli do Arsenal para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O negócio foi fechado por 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 416 milhões na cotação atual.

Do valor destinado ao clube paulista, 10% correspondem aos direitos do jogador. Outros 2% vêm do mecanismo de solidariedade da FIFA, destinado aos clubes que participaram da formação do atleta.

Martinelli passou pelo Ituano dos 14 aos 18 anos.

PAGAMENTO

O Arsenal fará o pagamento em quatro parcelas. A primeira está prevista para 2026 e será a maior.

As demais serão pagas em 2027, 2028 e 2029. Os percentuais de cada parcela não foram divulgados.

O cálculo também considera a participação de um parceiro. O Ituano possui efetivamente 10% dos direitos, enquanto os outros 10% mencionados anteriormente pertencem a esse parceiro.

Com isso, a estimativa é de R$ 49 milhões para o clube e R$ 41 milhões para o parceiro.

CORINTHIANS

O Corinthians também poderá receber pela negociação.

Martinelli passou pelo clube quando tinha 12 e 13 anos. Por esse período de formação, a equipe pode ter direito a 0,5% da transferência pelo mecanismo da FIFA.

A quantia pode chegar a aproximadamente R$ 2 milhões.

DE ITU PARA A EUROPA

Martinelli ganhou destaque no Campeonato Paulista de 2019 pelo Ituano. Naquele ano, foi vendido ao Arsenal por 6 milhões de libras, cerca de R$ 30 milhões na época.

Pelo time profissional do clube, disputou 34 partidas, marcou 10 gols e deu três assistências.

No futebol inglês, chegou à Seleção Brasileira e disputou duas Copas do Mundo.

Agora, aos 25 anos, Martinelli deixou o Arsenal para defender o Al-Hilal. Em sua segunda partida pelo clube saudita, marcou três gols.