CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite de quarta-feira (2), dois amistosos da seleção brasileira masculina para novembro.
As partidas serão disputadas em Singapura. No dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Japão. No dia 17, às 7h, o adversário será a seleção de Singapura.
Os dois jogos estão marcados para o Estádio Nacional de Singapura, que foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para cerca de 55 mil torcedores.
O confronto com Singapura será inédito na história da seleção brasileira. Já o duelo contra o Japão será uma reedição do encontro pela fase de 16 avos de final da última Copa do Mundo.
Na ocasião, o Brasil venceu os japoneses por 2 a 1, em partida disputada em Houston, nos Estados Unidos.
Segundo o técnico Carlo Ancelotti, os amistosos fazem parte do início do novo ciclo da seleção e permitirão avaliar a equipe diante de adversários com características diferentes.
"Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo", afirmou Ancelotti ao site da CBF.
Antes dos compromissos em Singapura, o Brasil terá três partidas fora de casa. Os dois primeiros jogos serão contra a Austrália, em setembro.
No dia 25, às 7h, a seleção enfrenta os australianos no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, às 7h, os times voltam a se encontrar no Suncorp Stadium, em Brisbane.
O último compromisso antes dos amistosos de novembro será contra a Índia, em 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
A convocação para os jogos contra Austrália e Índia está marcada para a próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Será a primeira lista de convocados de Ancelotti desde a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da última Copa do Mundo.
O coordenador-geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também destacou a importância dos períodos de concentração para a preparação da equipe.
"É mais uma oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, ter esse convívio, que é de fundamental importância para o nosso ciclo", afirmou Caetano ao site da CBF.