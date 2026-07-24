Arrascaeta pode voltar a jogar pelo Flamengo nesta quarta-feira

Após um longo período afastado dos gramados, o meia uruguaio Arrascaeta está de volta à lista de relacionados do Flamengo. O jogador poderá retornar aos campos nesta quarta-feira (22), diante da Chapecoense, na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Caso seja utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, será a primeira atuação do camisa 14 desde o fim de abril. O meia não entra em campo há cerca de três meses por causa de uma sequência de problemas físicos.

A última partida de Arrascaeta foi em 29 de abril, contra o Estudiantes, pela Copa Libertadores. Na ocasião, ele sofreu uma fratura na clavícula direita e precisou passar por cirurgia para iniciar o processo de recuperação.

Mesmo intensificando o tratamento, o uruguaio enfrentou um novo obstáculo durante o período em que esteve com a seleção de seu país. Uma lesão na panturrilha direita o impediu de disputar a Copa do Mundo.

O problema também gerou um atrito entre Flamengo e seleção uruguaia. O clube carioca questionou a condução do tratamento do atleta, enquanto a comissão técnica do Uruguai defendeu os procedimentos adotados durante a preparação.

Apesar da boa notícia com o retorno de Arrascaeta, o Flamengo terá baixas importantes para o confronto em Santa Catarina. Lucas Paquetá e Léo Ortiz seguem em tratamento médico e permanecem fora da equipe.

Luiz Araújo também desfalca o time após sofrer uma lesão durante um amistoso disputado na última semana. O atacante passou a integrar a lista de jogadores entregues ao departamento médico.

De la Cruz foi preservado da partida por opção da comissão técnica, que preferiu evitar sua utilização no gramado sintético da Arena Condá. Já Carrascal está suspenso e também não poderá atuar.