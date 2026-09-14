Bairro Santa Inês recebe etapa do Circuito Sesc de Corridas

O bairro Santa Inês, na região Norte de Campo Grande (MS), recebe no dia 27 de setembro mais uma etapa do Circuito Sesc de Corridas. A prova terá largada às 7h, em frente ao Parque Villaggio Santa Inês, e está com inscrições abertas.

A programação oferece percursos de 5 km de corrida e 3 km de caminhada, com participação de atletas e pessoas de diferentes idades. A proposta é aproximar o esporte da população e incentivar a prática de atividades físicas.

PERCURSO E PREMIAÇÃO

O retorno da etapa ao Santa Inês ocorre após a primeira edição realizada no bairro, em 2025. Segundo a organização, o percurso recebeu avaliações positivas dos participantes.

“Estamos muito felizes em voltar ao Santa Inês depois do sucesso da primeira edição no ano passado. A região foi muito elogiada pelos participantes, principalmente pela organização, pelas ruas limpas e pelo asfalto novo, que proporcionam um percurso muito agradável e seguro para a corrida de rua. Aguardamos 800 inscritos para essa nova etapa”, afirma Ygor Yohannes Bueno Barbosa, sócio da Pantanal Race e organizador do evento.

A competição terá premiação geral até o 5º lugar nas categorias público geral e comerciários. Também haverá disputas por faixa etária, divididas de cinco em cinco anos, com premiação até a 5ª colocação.

ESPORTE E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS

Para Cintia Maria Caleffi, diretora da Santa Inês Empreendimentos, a realização da prova contribui para a valorização da região e para o incentivo à qualidade de vida.

“É uma alegria muito grande receber mais uma vez um evento esportivo desse porte na região Norte de Campo Grande. O esporte tem esse poder de reunir pessoas, promover saúde, bem-estar e, principalmente, ocupar e valorizar os espaços da cidade”, afirma.

A diretora também convida a população a participar da programação, seja correndo, caminhando ou acompanhando a prova.

“Queremos que todos se sintam convidados a participar, seja correndo, caminhando ou simplesmente prestigiando esse momento. Que essa seja mais uma manhã de celebração, encontro e qualidade de vida para todos”, completa.

As inscrições para a etapa estão abertas. Os interessados podem escolher entre os percursos de corrida e caminhada.