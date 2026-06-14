MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
14 de junho de 2026
Campo Grande 19ºC

CAMPO GRANDE (MS)

Chuva adia troca de figurinhas da Copa na sede da Federação de Futebol de MS

Nova data ainda será definida pela entidade

Foto: henrique Arakaki/ MidiamaxFoto: henrique Arakaki/ Midiamax
A- A+

A forte chuva que atinge Campo Grande neste sábado (13.jun.26) levou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a adiar a ação "Federação em Campo com a Seleção", que aconteceria das 10h às 14h na sede da entidade, localizada na Rua 14 de Julho, 1033.

A nova data para realização do evento ainda será divulgada.

A programação reuniria famílias, colecionadores e apaixonados por futebol para uma grande troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A decisão pelo adiamento foi tomada em razão das condições climáticas e visando garantir a segurança e o conforto dos participantes.

Um dos destaques da programação seria a presença da mascote oficial da FFMS, Vitória, que participaria de atividades com crianças e famílias, além de sessões de fotos. Os visitantes também poderiam realizar um cadastro gratuito e, após registrar uma foto com a mascote e publicar a imagem no Instagram marcando o perfil oficial da Federação (@ffms_oficial), receberiam um pacote de figurinhas do álbum da Copa do Mundo.

Além disso, os participantes cadastrados concorreriam a sorteios de brindes e kits futebolísticos preparados pela entidade.

Segundo a previsão meteorológica para este sábado, Campo Grande registra alta probabilidade de chuva e temporais, com acumulados que poderiam chegar a 30 milímetros ao longo do dia, além de céu encoberto e possibilidade de trovoadas.

 

 

Tags: Album da Copa, FFMS, futebol
Reportar Erro
MS Noticias no Google News