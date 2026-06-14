Chuva adia troca de figurinhas da Copa na sede da Federação de Futebol de MS

A forte chuva que atinge Campo Grande neste sábado (13.jun.26) levou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a adiar a ação "Federação em Campo com a Seleção", que aconteceria das 10h às 14h na sede da entidade, localizada na Rua 14 de Julho, 1033.

A nova data para realização do evento ainda será divulgada.



A programação reuniria famílias, colecionadores e apaixonados por futebol para uma grande troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A decisão pelo adiamento foi tomada em razão das condições climáticas e visando garantir a segurança e o conforto dos participantes.



Um dos destaques da programação seria a presença da mascote oficial da FFMS, Vitória, que participaria de atividades com crianças e famílias, além de sessões de fotos. Os visitantes também poderiam realizar um cadastro gratuito e, após registrar uma foto com a mascote e publicar a imagem no Instagram marcando o perfil oficial da Federação (@ffms_oficial), receberiam um pacote de figurinhas do álbum da Copa do Mundo.



Além disso, os participantes cadastrados concorreriam a sorteios de brindes e kits futebolísticos preparados pela entidade.



Segundo a previsão meteorológica para este sábado, Campo Grande registra alta probabilidade de chuva e temporais, com acumulados que poderiam chegar a 30 milímetros ao longo do dia, além de céu encoberto e possibilidade de trovoadas.