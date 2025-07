Palmeiras fecha com Ramón Sosa por R$ 90 milhões e reforça ataque até 2030

O Palmeiras oficializou na 4ª.feira (09.jul25) a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa, que defendia o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O jogador de 25 anos assinou contrato válido até meados de 2030, fortalecendo ainda mais o elenco alviverde.

Para garantir o novo reforço, o Verdão desembolsou cerca de 14 milhões de euros, o equivalente a R$ 90 milhões na cotação atual. Sosa chega com o aval de Gustavo Gómez, capitão paraguaio, e de Flaco López, que ajudaram a convencer o atacante.

“Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim”, disse Sosa.

Em campo, o atacante se define como um jogador veloz e habilidoso no um contra um. “Gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar”, afirmou o paraguaio.

Revelado pelo River Plate-PAR, Sosa brilhou no Talleres, da Argentina, onde marcou 17 gols e deu 12 assistências. Foi um dos atletas com mais dribles no Campeonato Argentino, chamando a atenção de clubes europeus.

No Nottingham Forest, porém, não teve o mesmo brilho. Atuou em 23 partidas, sendo titular apenas quatro vezes, com três gols e uma assistência. Sosa não balança as redes desde fevereiro deste ano.

Pela seleção paraguaia, o atacante soma 23 partidas, incluindo presença na Copa América de 2024. Ele será o 13º jogador paraguaio a vestir a camisa do Palmeiras na história do clube.

Além de Sosa, o elenco palmeirense conta hoje com outros oito estrangeiros: Gustavo Gómez, Agustín Giay, Aníbal Moreno, Flaco López, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Richard Ríos.

A expectativa agora é que Sosa se torne peça importante no ataque de Abel Ferreira e ajude o Verdão a seguir firme na briga por títulos na temporada.