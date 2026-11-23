Um pacote de ração, uma caminha confortável ou alguns sachês estão entre os pedidos de Natal dos gatos acolhidos pela Amicats. Para outros, o maior desejo é encontrar uma família. Pelo quarto ano consecutivo, a ONG realiza a campanha Cartinhas de Natal, que apresenta as necessidades dos animais e mobiliza a população para ajudar.

A iniciativa reúne os pedidos de aproximadamente 200 dos mais de 250 gatos mantidos pela organização. Cada cartinha conta um pouco da história do animal e indica o que ele precisa. A lista inclui alimentos, medicamentos, caixas de transporte, areia sanitária e outros itens usados na rotina de cuidados.

Amicats carta Samatntha Amicats carta Clovis Amicats carta Mozart Amicats carta Luana Amicats carta Carlos Amicats carta Bartholomeu Amicats Samantha Amicats Luana Amicats Carlos Amicats Clovis Amicats Mozart Amicats Bartholomeu

Carlos, de seis anos, foi resgatado das ruas e pede 10 quilos de ração para gatos castrados. O alimento, segundo a cartinha, será dividido com os demais gatos acolhidos.

Mozart, conhecido pelo comportamento brincalhão, precisa de uma caixa de transporte para as idas ao veterinário. Luana, que ficou com sequelas neurológicas após enfrentar uma doença, gostaria de ganhar uma caminha macia. Ela também gosta de sachês.

Rui, um gato preto e carinhoso, prefere latinhas de patê. Já Domitila, que tem uma das orelhas dobradas, pede areia sanitária para ajudar na manutenção do espaço onde vive.

ADOÇÃO

Além dos itens de que precisam no dia a dia, alguns gatos esperam por uma família. Mario, de nove anos, está castrado, vacinado e não tem FIV nem FELV. Com olhos verdes e comportamento dócil, aguarda uma oportunidade de adoção.

Willian, de cinco anos, chegou à Amicats depois que a ONG onde vivia encerrou as atividades. Branco e com apenas um dos olhos, ele também espera por uma família que o acolha definitivamente.

A campanha busca dar visibilidade a esses animais e aproximar possíveis adotantes das histórias de cada um. Para os gatos que passaram pelo abandono, a adoção representa a possibilidade de viver em um lar com cuidado e proteção.

COMO AJUDAR

A presidente da Amicats, Ana Cristina Castro, explica que a campanha foi criada para apresentar à população as necessidades dos animais e incentivar a participação nas ações da organização.

“Essa é uma campanha muito especial para nós, porque permite que as pessoas conheçam nossos gatinhos, suas histórias e suas necessidades. Cada um tem uma personalidade, uma trajetória e um pedido diferente. Às vezes, é algo simples, como um pacote de ração ou uma caminha, mas que faz uma enorme diferença na rotina deles. Estamos chegando ao fim do ano, período em que as doações costumam diminuir, enquanto as despesas e as necessidades continuam. Cuidar de mais de 250 gatinhos exige muito trabalho e recursos, por isso toda ajuda é fundamental. Queremos convidar as pessoas a olharem com carinho para essas cartinhas e a fazerem parte dessa corrente de amor”, destacou Ana Cristina.

Uma das formas de participar é apadrinhar um gato. A pessoa escolhe uma das cartinhas e contribui com os produtos ou recursos necessários para atender ao pedido.

As publicações são feitas diariamente no Instagram da ONG, @ongamicats. Cada cartinha tem um código. Para apadrinhar um animal, basta entrar em contato pelo direct e solicitar as orientações.

A Amicats também recebe doações de ração seca, sachês, medicamentos, areia sanitária, produtos de limpeza, cobertores, caminhas e jornais. Quem não puder contribuir com dinheiro ou produtos pode se voluntariar para ajudar nos cuidados com os animais.

A organização acumula mais de R$ 30 mil em dívidas e depende de doações para manter o atendimento aos gatos acolhidos.

As contribuições financeiras podem ser feitas via Pix, pelo CNPJ 27.806.981/0001-15.

Neste Natal, a campanha convida a população a escolher uma cartinha e atender ao pedido de um dos animais. Para alguns, o presente será alimento ou conforto. Para outros, pode ser o começo de uma nova história em família.