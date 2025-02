A caminho de trabalho no Ceasa, homem encontra amigo 'Tatu' morto em MS

Um idoso de 65 anos, conhecido como "Tatu", foi encontrado morto na manhã desta 6ª feira (28.fev.25) em uma calçada no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida no momento da chegada da equipe de resgate.

Conforme boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um amigo da vítima, que seguia para o Ceasa, onde trabalha. No trajeto, ele encontrou Tatu caído na beira da calçada e, ao perceber que ele estava frio, chamou o socorro.

De acordo com os bombeiros, não havia sinais de violência no corpo. A vítima não portava documentos, o que impossibilitou sua identificação formal. Até o momento, não há informações sobre eventuais problemas de saúde que possam ter levado ao óbito.