Jader é cercado, espancado e morto a facadas por bando no Danúbio Azul

Um homem identificado como Jader Alves Correa, de 39 anos, conhecido como "Nego Jader", foi brutalmente assassinado na manhã deste sábado (8.fev.25) no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Ele foi cercado e espancado por um grupo de ao menos seis pessoas, entre elas uma mulher, e sofreu múltiplas lesões na cabeça e no tórax, causadas por golpes de faca e pauladas.

O crime ocorreu por volta das 4h da manhã, na Rua Fenícia. Testemunhas relataram que ouviram gritos antes de verem várias pessoas fugindo do local, deixando a vítima caída. Imagens de câmeras de segurança da região podem ter registrado a ação criminosa e devem auxiliar na identificação dos envolvidos.

Policiais que atenderam a ocorrência encontraram na cena do crime um capacete com manchas de sangue, uma bainha de faca, um casaco escuro também com marcas de sangue e um aparelho celular.

Segundo o padrasto da vítima, Jader era usuário de drogas e tinha diversas inimizades no bairro. Um morador que presenciou parte da ação relatou que a vítima correu até uma esquina, onde foi encurralada, agredida com pauladas e, em seguida, esfaqueada.

Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas, e um homem foi levado para prestar depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. A perícia esteve no local para coletar evidências, e o caso foi registrado como homicídio qualificado por meio cruel e traição.