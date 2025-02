a manhã desta segunda-feira (17), um dos principais líderes do Hamas foi morto em um ataque de drone contra um veículo perto de Sidon, no sul do Líbano.

De acordo com o 'The Jerusalem Post', a morte foi confirmada pelas autoridade israelenses.

O alvo da defesa de Israel era Muhammad Shaheen, considerado principal líder do Hamas.

Shaheen teria planejado realizar ataques terroristas contra Israel.