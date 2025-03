Acusado de estuprar enteado e 2 sobrinhas em MS é denunciado pela esposa

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, em operação conjunta com a Delegacia de Investigação Geral de São José dos Campos (SP), realizou na manhã desta 2ª feira (24.mar.25) a prisão de um homem identificado como M.V.M.B., 24 anos. O suspeito está sendo investigado por abuso sexual de três crianças, incluindo seu enteado e duas sobrinhas.

A prisão ocorreu após a própria esposa do investigado relatar os crimes à DAM de Três Lagoas. Após o registro da ocorrência e início das investigações, o suspeito foi identificado, e a DAM representou pela sua prisão, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

A investigação apurou que o suspeito estaria se escondendo no município de São José dos Campos (SP). Após compartilhamento de informações sobre o foragido com a Polícia Civil de São Paulo, ele foi localizado e preso no citado município, estando à disposição da Justiça para responder pelos crimes praticados.