Filha confunde relaÃ§Ã£o da mÃ£e com estupro e CÃ©sar Ã© morto a facadas

Quatro pessoas foram presas em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após a morte de César Sebastião Gomes, de 61 anos, na tarde de 3ª.feira (18.mar.25). A motivação do crime foi uma acusação equivocada de abuso sexual, que, segundo a polícia, envolvia uma relação consensual.

A confusão começou quando a filha mais velha de uma mulher de 38 anos informou ao pai e a um tio que a mãe estava sendo violentada dentro de casa. Ao chegarem no local, no bairro Jardim Serra Azul, os homens encontraram a mulher e Sebastião completamente nus.

O marido da mulher agrediu Sebastião, que tentou fugir. No entanto, ao sair da residência, foi cercado pelos suspeitos e atacado com várias facadas no peito. A vítima morreu antes da chegada dos socorristas.

Após o homicídio, os suspeitos seguiram para um bar, onde ficaram por algumas horas. Eles foram detidos quando retornavam para casa. Durante a abordagem, a polícia encontrou uma faca com o homem de 35 anos, irmão da mulher, que pode ter sido a arma do crime. Mais tarde, a mulher confessou à polícia que a relação sexual com Sebastião foi consensual e negou ter sido vítima de abuso. Apesar disso, os três homens suspeitos afirmaram não ter participação no assassinato.

As investigações também incluem imagens de câmeras de segurança, que mostram a mulher e Sebastião juntos em um bar pouco antes do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Betim, que segue apurando todos os detalhes do ocorrido.