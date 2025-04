Adolescente estrangula filha de 8 meses até a morte na fronteira

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida nesta 4ª feira (30.abril.25), suspeita de ter matado a própria filha, uma bebê de apenas 8 meses. O caso ocorreu em uma comunidade indígena localizada no distrito de Capitán Bado, no Departamento de Amambay, região paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Informações da Polícia Nacional do Paraguai são de que o corpo da criança foi encontrado com indícios de violência, em uma área de mata próxima à aldeia. Exames preliminares indicaram que a causa da morte foi estrangulamento. A vítima também apresentava uma lesão na região do queixo.

Conforme divulgado pelo jornal ABC Coloro, o comissário Francisco López, chefe da 4ª Delegacia de Capitán Bado, confirmou a apreensão da adolescente, que é mãe da criança.

"A menor de idade é a suspeita e é a mãe da vítima. Já tínhamos essa informação desde ontem à noite e hoje pela manhã foi confirmada", afirmou López ao ABC Color.