Dois bandidos morrem em operação contra homicídios e roubo na fronteira

Dois suspeitos morreram em confronto com a Polícia Civil e a Polícia Militar na manhã desta 6ª feira (4.abril.25), durante uma operação realizada em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. A ação visava cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra investigados por homicídios e roubo.

A operação, conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil com apoio da Força Tática da PM, tinha como alvos Caio Alexandre Aranda Benitez e Edson Rodrigo Garcia, acusados de envolvimento nos assassinatos de Mauritoni Gleberson da Silva e Rosangela Ojeda de Souza, ocorridos nos dias 24 e 26 de março.

Durante a abordagem a um dos endereços, um dos suspeitos atirou contra os policiais e foi baleado. Em seguida, outro homem foi localizado dentro do imóvel portando uma espingarda calibre 12 e também foi atingido no confronto. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Os mortos foram identificados como Caio Alexandre Aranda Benitez, de 29 anos — que já possuía mandado de prisão pelos homicídios — e Alan Cristaldo Romero, de 19 anos, investigado por participação em um roubo cometido no início de março, ao lado de Caio e outros comparsas.

Edson Rodrigo Garcia, também alvo de mandado judicial pelos dois homicídios, segue foragido. A polícia mantém as diligências para localizá-lo.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso era considerado altamente perigoso, atuando com violência, uso de armas de fogo e ameaças durante os crimes. A equipe da Perícia Científica foi acionada para os levantamentos no local.