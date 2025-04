Mulher morre após capotar carro lotado de mercadorias na fronteira em MS

Uma mulher ainda não identificada morreu na manhã nesta 2ª feira (28.abril.25) após capotar o veículo que conduzia na BR-463.

A vítima, que transportava várias mercadorias contrabandeadas, foi arremessada para fora do carro durante o acidente.

De acordo com o site Dourados News, o automóvel, um VW Gol, capotou diversas vezes.

As investigações iniciais apontam que uma das rodas do veículo pode ter se soltado, provocando a perda de controle da direção.

Há também suspeita de que a condutora não usava cinto de segurança no momento do capotamento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.