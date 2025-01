Advogados e policial atuavam como informantes de barão da coca em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta 4ª feira (15.jan.25) a segunda fase da Operação Snow, visando desarticular esquema de tráfico de cocaína. A ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Piratininga (SP).

A segunda fase da operação é um desdobramento da primeira etapa, realizada em março de 2024. Após a análise de materiais apreendidos, especialmente telefones celulares, as investigações apontaram que ao menos 17 novas pessoas estão envolvidas na organização criminosa, incluindo advogados e um policial civil.

O líder do grupo utilizava advogados para corromper servidores públicos e obter informações privilegiadas. Segundo o Gaeco, os advogados desempenhavam papel ativo na organização, indo além da prestação de serviços jurídicos. Eles intermediavam subornos, monitoravam cargas de drogas e aconselhavam o grupo em questões estratégicas e sensíveis.

Quadrilha violenta

A organização criminosa é descrita como extremamente violenta, resolvendo disputas internas com sequestros e execuções, muitas vezes de seus próprios integrantes. Questões relacionadas à perda de cargas de drogas e desacordos no tráfico eram tratadas com brutalidade.

A logística do grupo incluía o escoamento de drogas, especialmente cocaína, por meio de empresas de transporte, inclusive terceirizadas dos Correios. Até o momento, as investigações identificaram a apreensão de mais de duas toneladas de cocaína ligadas à organização.

Na operação desta quarta-feira, equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), ambos da Polícia Militar, deram suporte ao Gaeco. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Corregedoria da Polícia Civil acompanharam as diligências. As investigações seguem em andamento.