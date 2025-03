Ajudante de mecânico morre esmagado por carreta em oficina de MS

A Delegacia de Sidrolândia investiga um acidente de trabalho ocorrido na tarde de 2ª feira (03.fev.25) em uma oficina mecânica na Rua Dorvalino dos Santos, no centro da cidade, e que resultou na morte de um funcionário do estabelecimento.

Segundo as informações colhidas no local, Bruno Lopes de Freitas, de 32 anos, que trabalhava como ajudante de mecânico de caminhão, realizava a manutenção de uma carreta quando o veículo se movimentou para frente, passando com as rodas sobre ele. O óbito foi constatado no local.

A Polícia Militar isolou a área e acionou os peritos técnicos, que realizaram a perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Testemunhas foram ouvidas e diligências seguem em andamento. Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Civil reforçou a importância de medidas de segurança no ambiente de trabalho.