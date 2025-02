Quem é o cantor sertanejo que morreu prensado por ônibus em acidente

O cantor sertanejo Eduardo de Arruda Pascoalotte, conhecido como Duda, faleceu na manhã de domingo (9) após ser atingido por um ônibus na cidade de Salto, São Paulo. O artista, de 46 anos, estava entrando em seu carro quando foi prensado pelo veículo.

Duda iniciou sua trajetória musical ainda na infância, aprendendo a tocar violão aos cinco anos. Durante a adolescência, participou de eventos ligados ao universo dos rodeios, e ao longo da carreira conquistou admiradores no interior paulista. A música country era uma de suas grandes paixões, segundo familiares.

Na manhã de segunda-feira (10), sua sobrinha compartilhou um vídeo emocionante nas redes sociais, no qual a família se reúne para ouvir Duda tocar e cantar.

"Meu tio amado, eu vou me lembrar de você assim: com sua presença, alegria, companhia e música. Que os céus te recebam em festa, pois você mostrou para cada um de nós o que era o amor", escreveu a jovem na publicação.

Conforme o site Notícias ao Minuto, o velório do cantor ocorreu na segunda-feira (10). O caso foi registrado na Delegacia de Salto como homicídio culposo na direção de veículo automotor e atropelamento. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.