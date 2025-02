Casal de Três Lagoas morre carbonizado em grave acidente em SP

Um trágico acidente registrado na manhã deste domingo (16) na Rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Mirandópolis e Guaraçaí, resultou na morte do professor Eduardo Carrapó e de Nádia Souza, ambos moradores de Três Lagoas. O casal ficou preso nas ferragens do veículo e morreu carbonizado após a colisão.

Eles viajavam em um Ford Belina II, acompanhados pelos dois filhos de Eduardo, com destino a uma trilha em cachoeiras da região. O grupo era composto por aproximadamente 20 veículos e seguia para um passeio na zona rural.

O acidente ocorreu quando o veículo das vítimas acessava uma estrada vicinal em meio a um canavial. Segundo informações do site Rádio Caçula, o carro foi violentamente atingido na traseira por um Santana, que trafegava em alta velocidade. O impacto gerou um incêndio imediato, consumindo rapidamente o automóvel.

Enquanto Eduardo e Nádia ficaram presos e não conseguiram sair, os dois adolescentes que estavam no carro foram resgatados com vida e encaminhados ao hospital de Mirandópolis, sendo que um deles está em estado grave. Outras três pessoas envolvidas no acidente também foram socorridas em estado crítico.

O motorista do Santana, que causou a colisão, foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou 0,37 mg/L de álcool no sangue, indicando embriaguez ao volante. Além disso, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor sofreu ferimentos e permanece internado no hospital de Mirandópolis, sob escolta policial.

A tragédia abalou a comunidade de Três Lagoas, onde Eduardo era bastante conhecido no meio educacional. A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente e o motorista do Santana poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pelo consumo de álcool e pela ausência de habilitação.