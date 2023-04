Alisson filma sua própria execução a tiros: "Não mata eu não, João", implora (vídeo)

Alisson Willian da Silva, de 20 anos, filmou o momento em que João Baralde Ferreira, de 49 anos, o matou a tiros na tarde do domingo (16.abr.2023), em Eldorado (MS). Além de Alisson, uma testemunha de 50 anos, foi alvejado com um tiro na cabeça.

Um vídeo, aterrorizante, gravado por Alisson, mostra João armado de pé cobrando: "Eu quero que me respeite, Alisson. Então, vei, eu quero que me respeite! Está escutando, Alisson".

O jovem, tremendo, pede que João abaixe a arma: "Eu estou escutando, rapaz. Eu acordei agora, eu estou aqui em casa, João. É doido? Porque você quer vir aqui em casa, se eu não tenho nada a ver, doido? Minha mãe não estava aqui, não, velho! Abaixa essa arma aí, doido. Abaixa essa arma aí, velho. Eu estou na minha casa, doido. Óh, eu estou na minha casa. Abaixa essa arma, eu não estou querendo treta", disse Alisson, sendo interrompido pelo disparo de um tiro.

Ferido, Alisson passou a gritar de dor e implorar pela vida: "João, ou João, não me mata não, velho!", sendo atingido por um novo disparo: "Ai, ai João... (grita de dor) Eu tenho filho, velho. Chama a polícia... (grita)", na sequência só se ouve a agonia de Alisson com dores. Veja o vídeo abaixo. Atenção: as imagens são aterrorizantes:

ANTES DO ASSASSINATO

João, autor do assassinato de Alisson. Foto: Redes

Segundo apurado pelo MS Notícias, João agrediu a esposa, de 42 anos, no sábado (15.abr). Com medo, ela escondeu uma arma de fogo e se desfez de munições que pertenciam ao marido. Irado em busca da arma, o homem espancou a esposa no domingo (16.abr) novamente, ocasião em que ela acabou revelando onde estava a arma.

João notou, porém, que não havia munições no revólver. Diante disso, ele ligou para um homem chamado "Dinho", que o vendeu munições.

Após abastecer a arma, João pegou uma motocicleta e piltotou até à casa da vítima, num local não informado. Então, João atingiu Alisson com dois tiros e outro homem, de 50 anos, ficou ferido com um tiro na cabeça. Os alvejados foram levados ao hospital, mas Alisson não resistiu aos ferimentos.

João foi preso em flagrante pela Polícia Militar momentos após o assassinato. Ele foi acusado de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesão corporal.

A reportagem do MS Notícias tentou falar com delegada Sayara Alessandra Pagno, responsável pelo departamento de Polícia Civil de Eldorado para compreender as motivações do crime, mas ela não estava no departamento ao longo desta manhã de 2ª.feira (17.abr.23).