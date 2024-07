Suspeita de sequestrar recém nascido, médica é presa Uberlândia

A médica apontada como responsável pelo sequestro de um bebê no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) possui especialização em neurologia e é professora em duas universidades. Segundo apuração do Estado de Minas, a suspeita é Claudia Soares Alves, detida em flagrante pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na manhã de 4ª.eira (24.jul.24).

Claudia é registrada nos Conselhos Regionais de Medicina de Minas Gerais e Goiás, e recentemente foi aprovada em concurso na UFU. Ela também é docente efetiva na Universidade Estadual de Goiás desde 2019. Além de sua formação na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em 2004, completou residência em clínica médica na UFU e em neurologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba.

A médica possui uma clínica em Itumbiara, Goiás, onde o bebê foi encontrado, cerca de 134 km distante do local do sequestro. O recém-nascido foi resgatado algumas horas após o incidente.

Lilian Passos, gerente de Atenção à Saúde do HC-UFU, informou que o bebê está bem e sendo preparado para retornar aos pais. "Felizmente, tivemos um desfecho positivo para o caso", detalhou. O hospital está colaborando com as investigações e iniciou um processo para apurar responsabilidades e reforçar os controles de acesso.

Até o momento da publicação, a universidade não havia respondido aos questionamentos do Estado de Minas sobre a ligação de Claudia com a instituição. A matéria será atualizada caso haja resposta.

O crime ocorreu por volta das 0h30 de quarta-feira, quando a suspeita, fingindo ser médica pediatra, conseguiu levar a criança do HC-UFU. Ela abordou os pais da criança, que acreditaram em sua identidade devido ao uso de jaleco, touca, máscara e crachá, conseguindo enganar também a segurança do local, conforme imagens obtidas pela polícia.