Filha de deputado bolsonarista é assassinada no MT

A empresária Raquel Cattani, de 26 anos, foi encontrada morta a tiros na manhã desta 6ª.feira (19.jul.24), dentro da própria casa na zona rural de Nova Mutum (MT). O principal suspeito é o ex-marido de Raquel.

Filha do deputado estadual bolsonarista e defensor do porte de armas de fogo, Gilberto Cattani (PL-MT), Raquel era reconhecida nacionamente pela produção de queijos artesanais. Nas redes sociais, autoridades do estado do Mato Grosso, assim como Jair Bolsonaro prestaram suas condolências.

Conforme o portal Metrópoles, o crime ocorreu dentro da casa da vítima. O principal suspeito é o ex-marido de Raquel, Romero Xavier, com quem ela foi casada por 10 anos. Ele foi preso ao aparecer no local do crime enquanto os policiais faziam o isolamento da área. Ele nega a autoria.

Raquel deixa dois filhos.