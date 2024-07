Suspeito de matar filha de deputado se apresentou após o crime

O suspeito de matar Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), se apresentou na manhã desta sexta-feira (19.07), na propriedade da ex-mulher, na zona rural Pontal do Marape, no município de Nova Mutum, a 240 km de Cuiabá.

Informações iniciais indicaram que Romero confessou ter matado a empresária, mas ele ainda será ouvido em interrogatório. No entanto, segundo a polícia, o suspeito não foi preso nem detido no local do crime e ainda será ouvido.

Na data de ontem (18.07), Romero Xavier foi buscar os filhos na casa da mulher. Conforme informações preliminares, Raquel e o suspeito Romero Xavier estavam em um processo de separação conturbado. Os dois estavam casados há 9 anos.

Informações preliminares indicam que Romero também teria saído do local de moto, sendo o veículo da vítima. O aparelho de TV da vítima foi encontrado jogado fora da residência para o lado de fora, tentando forjar um assalto. A Polícia Civil recebeu o chamado por volta das 10 horas da manhã.

Raquel foi encontrada morta nesta manhã (19), pelo próprio pai, na propriedade localizada na Pontal do Marape.