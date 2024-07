Mãe sai para fazer sobrancelhas, deixa filhos sozinhos e PM é acionada

Três irmãos com idades de 2, 10 e 11 anos foram resgatados por volta das 18h de 4ª.feira (17.jul.24) pela Polícia Militar e Conselho Tutelar de Ponta Porã após denúncia anônima de abandono infantil.

Conforme o jornal Dourados News, os PMs encontraram as crianças sozinhas dentro do imóvel, que foi descrito como sendo um ambiente insalubre. No momento da chegada dos policiais, o menino de 2 anos estava completamente nu e visivelmente desamparado. Não haviam alimentos na casa.

Aos PMs, as crianças relataram que a mãe havia saído para fazer as sobrancelhas e os deixou sozinhos em casa. Vizinhos confirmaram o abandono recorrente, com as crianças ficando sozinhas por longos períodos, incluindo uma vez em que ficaram sozinhas por três dias.

A mãe, uma mulher de 29 anos, por sua vez alegou ter saído para atender uma cliente de sobrancelha e que havia deixado os filhos com uma amiga. A mulher irá responder por abandono de incapaz.