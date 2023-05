Amarok com escrivão da Polícia bate em Gol e mata Gelson

Gelson Vieira dos Santos, de 29 anos, morreu em acidente de trânsito na noite de domingo (28.mai.23), no quilômetro dois da BR-376, próximo ao entroncamento com a BR-163, em Dourados (MS).

A vítima faltal conduzia uma VW Gol, que foi atingido frontalmente por uma caminhonete Amarok conduzida por Ricardo, de 45 anos. Na caminhonete, um dos passageiros é o escrivão da Polícia Civil de Fátima do Sul, João da Silva Melo, de 57 anos. Ele precisou ser levado ao hospital.

Além dele, estavam na Amarok, Vânia, de 43 anos, Thailaine e Carlos, ambos de 19 anos, esses últimos tiveram ferimentos leves.

Nenhum boletim de ocorrência com a dinâmica do acidente foi registrado na Polícia Civil da cidade. Até a manhã desta 2ª.feira (29.mai.23), não há informações sobre a responsabilidade do acidente fatal.

A irmã de Gelson, informou em sua rede social sobre a cerimônia de sepultamento dele: "O velório será na capela de Vila Vargas [Dourados-MS] a partir do meio-dia, será disponibilizado ônibus se alguém estiver interessado em ir avisar antes das 11h", escreveu.