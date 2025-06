Ana Luiza morre após comer bolo envenenado enviado por adolescente

Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, morreu após ingerir um bolo de pote envenenado enviado por uma adolescente da mesma idade, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A responsável confessou à Polícia Civil ter colocado arsênico no doce, alegando ter agido “por ciúmes” e que seu objetivo era apenas “dar um susto” na vítima.

De acordo com o jornal Metrópoles, o caso ocorreu no último sábado (31.maio.25). Ana Luiza recebeu em casa um bolo entregue por um motoboy, acompanhado de um bilhete que dizia: “Um mimo para a garota mais linda que eu já vi”.

Sem saber a origem do presente, a jovem comeu o doce e, cerca de uma hora depois, começou a passar mal. Ela ainda conseguiu relatar a um amigo o que sentia. O amigo, por sua vez, questionou o fato de ela ter ingerido um alimento de procedência desconhecida.

Ana Luiza foi levada ao hospital particular pelo pai, onde recebeu medicação e soro. Após apresentar melhora, foi liberada pela equipe médica. No entanto, no dia seguinte, domingo (1º), voltou a passar mal e foi novamente levada a uma unidade de saúde, mas já chegou sem vida. A causa preliminar da morte foi registrada como intoxicação alimentar.

As investigações da Polícia Civil, com base em depoimentos e evidências, levaram à identificação da adolescente responsável pelo envio do bolo. Ela foi ouvida e confessou o envenenamento, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A Justiça foi acionada e a apreensão da suspeita foi solicitada.

O caso segue em apuração pela Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra.