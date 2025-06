Sophie, de 5 anos, morre após alta da Santa Casa com lesão no crânio

Sophie Emanuelle Viana Rochete, de 5 anos, morreu nesta 2ª feira (2.jun.25), em Campo Grande (MS).

Ela havia sofreu um acidente doméstico no dia 25 de maio, enquanto ela brincava com outras crianças em casa, no Jardim Aeroporto.

Segundo o pai da menina, uma das crianças abriu o portão, que saiu do trilho e caiu sobre a cabeça de Sophie.

Ela foi socorrida e levada à UPA da Vila Almeida e, diante da gravidade do ferimento, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande no mesmo dia.

A equipe médica realizou exames de imagem e deu alta à menina em menos de 4 horas.

No laudo de alta, a médica relatou ausência de indícios de trauma grave, mas alertou para possíveis complicações. “Novos sintomas e complicações inesperadas podem surgir horas ou dias após o trauma”, orientou o documento.

A criança voltou para casa, mas apresentou piora ao longo do dia.

Com febre, vômito e dor intensa, ela retornou à Santa Casa para um segundo atendimento.

Somente nessa ocasião foi realizada uma tomografia, que detectou uma lesão no crânio.

Segundo a família, houve demora no atendimento e a menina piorou rapidamente.

Sophie teve duas paradas cardíacas e morreu no hospital no dia 29 de maio.

O pai da criança denunciou à polícia possível omissão de socorro por parte da equipe médica.

O laudo do IML apontou hemorragia subaracnóidea, hematoma subdural e fratura no crânio como causas da morte.

Nas redes sociais, a tia da menina expressou revolta com o tratamento recebido. “Eles receitaram até morfina de tanta dor que ela estava sentindo, deixaram minha sobrinha ir morrendo aos poucos”, publicou.

A Polícia Civil registrou o caso como morte por causa indeterminada e segue investigando os fatos.

A Santa Casa afirmou que acompanha o caso desde o óbito e presta solidariedade à família.

Em nota, o hospital disse que todas as decisões médicas estão sendo reavaliadas internamente.

A instituição declarou que Sophie passou por exames e foi avaliada por diversos profissionais nas duas ocasiões. “Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e com um atendimento de qualidade”, finaliza a nota.

A investigação deverá apurar se houve falha no diagnóstico, omissão ou negligência médica.