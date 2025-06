Marcus morre furado no peito por chave de fenda durante assalto

Marcus Vinícius Paulino Candeira da Silva, de 22 anos, morreu após ser atacado com uma chave de fenda durante uma tentativa de assalto em Santa Maria, no último sábado (3.mai.25), nos arredores do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), três pessoas tentaram roubar a bicicleta do jovem.

Marcus Vinícius reagiu ao assalto e atingiu um dos suspeitos com um soco.

Na sequência, o jovem foi ferido no peito com uma chave de fenda.

Uma equipe da PMGO que patrulhava a área ouviu gritos de socorro e encontrou a vítima ferida.

Marcus estava consciente, mas em estado grave, e foi levado ao Hospital do Céu Azul, em Goiás.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal.

Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Dois dos três suspeitos foram detidos no mesmo dia.

Um dos detidos é um adolescente, que teve ferimentos no rosto após cair da bicicleta durante a fuga.

Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

O terceiro suspeito fugiu para uma área de mata próxima e segue foragido.

A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo a PMGO, os suspeitos se encontraram nas proximidades da ponte da Vila Guaíra, entre Santa Maria e Céu Azul.

Eles estariam planejando cometer assaltos na região.

O caso segue sob investigação da 20ª Delegacia de Polícia de Goiás.