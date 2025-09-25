Angélica morre após passar mal horas depois de comer bolo de festa em MS

Uma mulher de 33 anos morreu após passar mal na madrugada de 3ª feira (23.set.25) em Três Lagoas. Angélica de Rossi Quaglio começou a apresentar sintomas graves algumas horas depois de consumir um pedaço de bolo durante uma festa de aniversário, segundo relato do namorado à polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia participado da confraternização na noite de 2ª feira (22.set.25) e retornado ao apartamento, localizado no bairro Vila Alegre, por volta das 23h. Durante a festa, Angélica comeu bolo, mas não teria ingerido bebida alcoólica.

Já na madrugada, por volta da 1h30, ela começou a se sentir mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após a vítima apresentar vômito, diarreia, dores no peito, falta de ar e fraqueza. Ainda durante o atendimento no quarto, Angélica continuou vomitando e chegou a expelir espuma pela boca.

Ao ser levada até o térreo do condomínio, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.

A perícia esteve no local e recolheu um prato com restos de bolo encontrado no lixo da residência. O carro do casal também foi analisado, mas nenhum sinal de crime foi identificado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL), onde será submetido a exames para determinar a causa da morte.