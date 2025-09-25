MS Notícias

TRAGÉDIA

Angélica morre após passar mal horas depois de comer bolo de festa em MS

Vítima teve sintomas severos durante a madrugada

Angélica chegou a ser socorrida, mas não resistiuAngélica chegou a ser socorrida, mas não resistiu - Reprodução
Uma mulher de 33 anos morreu após passar mal na madrugada de 3ª feira (23.set.25) em Três Lagoas. Angélica de Rossi Quaglio começou a apresentar sintomas graves algumas horas depois de consumir um pedaço de bolo durante uma festa de aniversário, segundo relato do namorado à polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia participado da confraternização na noite de 2ª feira (22.set.25) e retornado ao apartamento, localizado no bairro Vila Alegre, por volta das 23h. Durante a festa, Angélica comeu bolo, mas não teria ingerido bebida alcoólica.

Já na madrugada, por volta da 1h30, ela começou a se sentir mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após a vítima apresentar vômito, diarreia, dores no peito, falta de ar e fraqueza. Ainda durante o atendimento no quarto, Angélica continuou vomitando e chegou a expelir espuma pela boca.

Ao ser levada até o térreo do condomínio, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.

A perícia esteve no local e recolheu um prato com restos de bolo encontrado no lixo da residência. O carro do casal também foi analisado, mas nenhum sinal de crime foi identificado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL), onde será submetido a exames para determinar a causa da morte.

 

