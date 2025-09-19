Polícia investiga morte de cães deixados por mais de 1h em carro de pet shop

A Polícia Civil de Americana (SP) investiga as circunstâncias da morte de três cachorros que ficaram dentro de um carro pertencente a uma pet shop.

O caso ocorreu na semana passada (11.set.25), no bairro São Domingos, e os animais teriam sofrido hipertermia.

As vítimas foram o lhasa apso Fofão, de 11 anos, e os shih tzus Cristal, de 10, e Luna, de 8. Eles ficaram cerca de uma hora e meia dentro do veículo estacionado na rua Oriente Rosalem.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o filho da tutora dos cães registrou boletim de ocorrência no 1º DP da cidade na 2ª.feira (15). O caso foi tipificado como prática de abuso contra animais.

A tutora havia deixado os cães na pet shop pela manhã. À tarde, foi informada que os animais haviam morrido, depois que a proprietária do estabelecimento realizou uma entrega em endereço distante e os deixou no carro.

Uma veterinária de confiança da família avaliou os corpos e apontou como provável causa da morte o aumento excessivo da temperatura corporal. Naquele dia, os termômetros em Americana superaram os 30 °C.

O advogado da família, Rafael Possobon, disse que estuda pedir indenização por danos materiais e morais. Segundo ele, a ação busca reparação pelo sofrimento e também servir como forma de prevenção a novos casos.

A defesa da pet shop, representada pelo escritório Figueiredo & Silva, afirmou que não houve intenção de causar mal aos animais. Em nota, alegou que a situação foi um “caso fortuito” influenciado pelas condições climáticas.

Ainda conforme a defesa, os cães eram clientes frequentes do espaço e, no mesmo dia, outros animais foram atendidos e entregues sem problemas. A proprietária relatou ter buscado atendimento veterinário assim que percebeu a gravidade.

A veterinária consultada pelos advogados da pet shop afirmou que os cães não apresentavam sinais de maus-tratos. As apurações seguem em andamento no 1º DP de Americana.