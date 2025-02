Após ameaçar esposa, homem é achado morto debaixo de carro em MS

Um homem identificado como Valmir Freires Martins, de 46 anos, foi encontrado morto na madrugada desta 6ª feira (31.jan.25) em uma fazenda localizada na região do Distrito do Areado, em São Gabriel do Oeste, a cerca de 50 quilômetros da cidade. O caso está sendo investigado como homicídio simples pela Polícia Civil.

De acordo com o portal Idest, a Polícia Militar foi acionada após receber uma denúncia sobre uma briga ocorrida na propriedade rural. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima presa sob um Fiat Palio preto, com ferimentos na cabeça.

Próximo ao corpo, uma espingarda foi localizada jogada no chão, além de manchas de sangue em um monte de tijolos e na vegetação ao redor. O carro apresentava danos na parte frontal, levantando a suspeita de que a vítima possa ter sido atropelada após a agressão.

Enquanto a perícia era realizada, uma mulher de 35 anos, identificada como esposa de Valmir, chegou ao local em estado de choque. Segundo seu relato, o marido havia pegado uma espingarda e ameaçado matá-la após uma discussão.

Assustada, ela correu em direção à pastagem da fazenda, momento em que o sobrinho de Valmir, que passava férias na propriedade, teria tentado contê-lo. Logo depois, a mulher ouviu um disparo de arma de fogo, mas, devido à escuridão e à distância, não conseguiu ver o que aconteceu. Ela só retornou à sede da fazenda quando a polícia chegou.

O suposto autor do crime não foi encontrado no local. A Polícia Civil e a perícia técnica isolaram a área para coletar evidências e dar sequência às investigações. O corpo de Valmir foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares, que poderão ajudar a esclarecer a causa da morte.