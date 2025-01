Envolvido em homicídio no Caiobá é executado por dupla na Nhá-Nhá

Kennyd Anderson José Antunes de Oliveira, de 21 anos, foi morto a tiros na noite de 3ª feira (21.jan.25), na Vila Nhanhá, em Campo Grande. A vítima, que respondia em regime aberto por envolvimento no assassinato de Carlos André Isídio Acosta, ocorrido em abril de 2022 no Bairro Portal Caiobá, foi abordada por dois homens em uma motocicleta Honda CG 160 Fan preta.

De acordo com testemunhas, Kennyd estava na calçada da Rua Sol Nascente, quando os dois suspeitos iniciaram uma discussão. Minutos depois, moradores ouviram disparos. Kennyd chegou a ser socorrido por populares, mas o óbito foi confirmado no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante a fuga, os suspeitos foram atropelados por um carro na Rua Sol Nascente, mas conseguiram abandonar a motocicleta e fugir a pé. A moto ficou caída na via, com a placa destacada devido ao impacto. A Polícia Militar isolou o local, e equipes da Polícia Civil e da perícia científica foram acionadas para investigar o crime.