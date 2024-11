Envolvido em briga com homicídio furtou moto e foi morto pela PM

Werick Andrade Vito, de 23 anos, foi morto a tiros na manhã do sábado (2.nov.24), em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande, após uma perseguição policial.

Segundo a Polícia Militar, Werick teria fugido em uma motocicleta após uma briga na saída de uma boate que resultou na morte de Crystofer Diogo Arguelho, de 20 anos, esfaqueado durante a confusão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Werick, suspeito de esfaquear Crystofer, teria furtado uma motocicleta para escapar e, ao ser abordado pela PM horas depois, não obedeceu à ordem de parada.

A versão policial relata que o jovem fez movimentos suspeitos com as mãos na cintura, supostamente sacando uma arma, o que levou os policiais a reagirem com disparos, alegando legítima defesa.

No entanto, imagens de segurança parecem mostrar uma situação diferente. Conforme vídeo divulgado pelo Campo Grande News, Werick aparece ajoelhado antes de ser colocado, ferido, na viatura, levantando questionamentos sobre a versão oficial. O caso é investigado.