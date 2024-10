Após denúncias de agressão contra filho, dupla sertaneja é desfeita

A dupla sertaneja de Campo Grande, da qual um dos cantores é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) por agressão ao próprio filho, foi desfeita. A decisão foi anunciada pelo responsável pela dupla, por meio de nota divulgada nas redes sociais, destacando que o rompimento é uma resposta ao incidente envolvendo o cantor.

Conforme divulgado, o responsável afirmou "desconhecer o fato que vem sendo repercutido através de fotos e publicações em redes sociais, por se tratar de problemas familiares", envolvendo um dos integrantes. A nota reforçou ainda que a situação será apurada pelas autoridades competentes e, a partir do que for constatado, "a melhor situação será definida para todos".

A denúncia contra o cantor, registrada na última 3ª feira (15), relata que ele teria utilizado a fivela de um cinto para agredir o filho, de 11 anos, deixando hematomas nas costas, pernas, braços e rosto. A agressão teria ocorrido na residência onde o menino mora com o pai e a avó paterna, enquanto a mãe vive fora do país. A avó materna, ao ser informada da agressão, levou a criança para atendimento médico na UPA do Leblon.

Na delegacia, o menino confirmou os fatos durante depoimento especial e revelou que não houve motivo para as agressões. O cantor, segundo a denúncia, teria ameaçado a família após o episódio, afirmando: "Se alguém abrir a boca para falar alguma coisa, ia levar também". O nome do suposto autor não foi divulgado para não expor a identidade da criança.

