Sertanejo de MS é denunciado à polícia por agredir filho com fivela

Um cantor sertanejo de Campo Grande está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) após ser acusado de agredir violentamente seu filho, de 11 anos, utilizando a fivela de um cinto.

A denúncia foi registrada na última terça-feira (15) pela avó materna do menino, que tomou conhecimento do caso após ser chamada à residência onde a criança mora.

Conforme informações divulgadas pelo jornal Midiamax, o garoto sofreu lesões nas costas, pernas, braços e rosto. Ele vive com o pai desde os 4 anos, pois sua mãe reside fora do país. A criança também compartilha o mesmo terreno com a avó paterna.

No dia da agressão, a avó materna estava trabalhando quando recebeu uma ligação por volta do meio-dia, alertando que o neto havia sido espancado. Ao chegar à casa do menino e encontrar o neto machucado, ela o levou imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Leblon, onde ele recebeu atendimento médico.

Na delegacia, a avó relatou que o cantor costuma ser agressivo e, após as agressões, teria feito ameaças à família: "Se alguém abrir a boca para falar alguma coisa, ia levar também", teria afirmado o suspeito, segundo o depoimento da avó.

O menino passou por depoimento especial na delegacia e confirmou as agressões, afirmando que não houve qualquer motivo para o ataque. O caso é investigado.