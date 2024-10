Bandidos se passam por suporte do Bradesco e desviam R$ 2 milhões

Uma empresa agrícola de Campo Grande foi vítima de um golpe de fraude eletrônica que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil na manhã de 3ª feira (22.out.24).

Segundo o boletim de ocorrência, a fraude ocorreu quando a gerente financeira da empresa tentou realizar uma operação bancária e encontrou dificuldades no sistema do banco.

Orientada por uma gravação telefônica do suposto suporte do Bradesco, a gerente seguiu instruções para atualizar o navegador do banco, fornecendo dados de acesso.

No entanto, na manhã seguinte, sua equipe identificou transferências indevidas, que somaram R$ 1.998.936,03, realizadas como se fossem pagamentos a fornecedores.

As transferências foram direcionadas para 14 contas de terceiros, com valores variando entre R$ 98 mil e R$ 199 mil, destinadas a pessoas físicas e jurídicas, entre outros beneficiários.

Além disso, houve uma tentativa frustrada de transferência de mais de R$ 1 milhão, aparentemente bloqueada devido ao horário da transação.

A empresa acionou a gerência do banco para tentar bloquear as transferências e solicitou à Polícia Civil a investigação do caso. O caso é investigado.