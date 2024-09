Com braço no MS, bando vendida informações para golpe do consignado

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 5ª feira (26.set.24), a Operação Mercado de Dados, que tem alvos em Mato Grosso do Sul, entre outros estados. A ação busca desarticular uma organização criminosa especializada em obter de forma fraudulenta dados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para vendê-los a terceiros.

As informações eram usadas para consultas ou atividades ilícitas, como a contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares de benefícios previdenciários.

Além de Mato Grosso do Sul, a operação se estendeu a São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Pará, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Bahia. No total, 29 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesses estados.

As investigações, iniciadas em setembro de 2023, revelaram que o grupo criminoso contava com hackers que utilizavam técnicas avançadas de invasão cibernética para acessar o banco de dados do INSS, além de servidores da autarquia que vendiam suas credenciais de acesso. Os dados obtidos eram comercializados para diversos fins, incluindo fraudes financeiras.

Um dos alvos já havia sido investigado por burlar sistemas de autenticação e alterar níveis de acesso de servidores do INSS. Três servidores e um estagiário da autarquia também foram identificados como parte do esquema.

A 4ª Vara Criminal Federal de Cascavel/PR determinou o sequestro de 24 imóveis ligados aos membros da organização e o bloqueio de recursos financeiros nas contas dos investigados, totalizando R$ 34 milhões.

A operação contou com o apoio do Ministério da Previdência e da Coordenação de Inteligência da Previdência Social (COINP). Os envolvidos responderão por crimes como organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos e lavagem de dinheiro.