Caminhão da família de senador bolsonarista levava 323 kg de maconha

Havia 323 kg de maconha no caminhão da família do ex-secretário da Pesca de Jair Bolsonaro, Jorge Seif Junior, agora senador pelo PL de Santa Catarina (SC).



A polícia interceptou carga na BR-487, próximo a Naviraí (MS), no dia 25 de março. O motorista do caminhão em nome da JS Pescados, Jonas Tomás Lemim, de 25 anos, disse às Polícias Rodoviária Federal e Militar na época, que receberia uma quantia não informada para transportar o entorpecente da fronteira de MS até Itajaí (SC). A droga apreendida foi avaliada em R$ 698 mil.



O bolsonarista disse, via assessoria, que o veículo foi vendido em setembro do ano passado, mas a transferência ainda está pendente.



“Foi uma operação de compra e venda que resultou na entrega do bem para outrem, vendido de forma parcelada, e mediante a quitação, seria transferido no Detran. Conforme contrato firmado entre as partes, o mesmo assumiu, a partir da compra, toda a responsabilidade pelo bem, não tendo o vendedor que se pronunciar por fatos ocorridos após a transmissão do mesmo”, argumentou em nota a assessoria.