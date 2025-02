Caminhão desgovernado atropela e mata 13 bois de comitiva em MS

Pelo menos 13 bois foram atropelados e mortos por um caminhão desgovernado no distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas, na última semana. O motorista do veículo relatou que perdeu o controle da direção devido a uma falha no sistema de freios.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Chapadense News, o caminhoneiro procurou a delegacia da cidade para esclarecer o ocorrido. Ele afirmou que, ao perceber o problema mecânico, tentou evitar a colisão com outros veículos que aguardavam a passagem da boiada na rodovia. Sem alternativa, ele desviou, mas acabou atropelando os animais que cruzavam a pista.

Um vídeo registrado por um condutor que aguardava a travessia dos bois flagrou o momento do acidente. As imagens mostram o impacto e a gravidade da situação. O caso está sendo apurado pelas autoridades.