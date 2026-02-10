Carro colide e capota, dá perda total, mas motorista sai 'andando'

Uma mulher de 48 anos saiu andando de dentro de um Siena que deu perda total ao colidir contra outro carro e capotar na manhã desta 3ª feira (10.fev.26), nos cruzamentos da Avenida Presidente Vargas com a Rua Serafim de Barros, na Vila Duque de Caxias, em (MS).

De acordo com apurado pelo MS Notícias em conversa com o marido da vítima, um militar que preferiu não se identificar, o carro, que era o único veículo da família desde 2012, ficou completamente destruído. "Mas Deus é bom, ela saiu sem ferimentos, o outro carro também. Teve só um dano na parte traseira, já foi embora", disse ele enquanto aguardava um guincho para a retirada do veículo que permanecia capotado na esquina de acesso esquerdo à Serafim de Barros.

(10.fev.26) - Lado da motorista foi prensado contra o asfalto e meio-fio, mas ela não se feriu. Foto: Tero Queiroz

A dinâmica real do acidente ainda será apurada, mas, segundo o esposo da motorista, ela seguia pela Serafim de Barros quando o veículo que vinha na faixa central da Avenida Presidente Vargas converteu à esquerda repentinamente e acabou atingido pelo Siena. Entretanto, a real dinâmica ainda é desconhecida.

À reportagem, moradores relataram a surpresa de a mulher sair sem ferimentos graves do veículo. "Quando vimos, ela já tinha saído. O pessoal disse que uns caras levantaram o carro para ela sair pela janela do passageiro. É incrível ninguém ter se ferido", comentou um idoso que mora próximo ao local do acidente.

(10.fev.26) - Lado do passageiro pode ter sido a janela de saída da vítima de dentro do Siena. Foto: Tero Queiroz

O esposo da vítima revelou que a mulher foi levada a uma unidade médica, após um atendimento rápido de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Ela foi para o hospital mais pelo susto. Ninguém se feriu, graças a Deus. A gente ia viajar semana que vem, às vezes é um livramento de Deus", completou.

(10.fev.26) - A real dinâmica do acidente ainda será apurada. Foto: Tero Queiroz.

Informações preliminares dão conta de que o motorista do outro veículo também tinha patente militar, sendo da Marinha.