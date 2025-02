Casal escondia drogas na lata de leite do bebê de 6 meses em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante na 4ª feira (29.jan.25), um casal suspeito de tráfico de drogas, que armazenava entorpecentes em uma lata de leite infantil pertencente ao próprio filho, um bebê de apenas seis meses. A ação ocorreu no município de Posse, durante o cumprimento de mandados da Operação Brisas.

Durante as buscas, os policiais encontraram drogas, uma balança de precisão e materiais utilizados na comercialização dos entorpecentes. Diante da presença da criança no local, o Conselho Tutelar foi acionado para garantir a segurança do menor.

Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.