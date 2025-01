'Mais velho' leva irmão menor para o tráfico e acabam presos

Na 2ª feira (6.jan.24), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Delegacia de Dourados, prendeu dois irmãos em flagrante por tráfico de drogas no Bairro Altos do Alvorada. A investigação revelou que o irmão mais velho, de 27 anos, havia influenciado o mais novo, um adolescente de 17 anos, a se envolver no tráfico, resultando na prisão da dupla.

Após monitoramento e campanas no local, os policiais identificaram movimentações típicas de comercialização de entorpecentes na residência da família. Durante a abordagem, foram encontradas evidências do crime com ambos os irmãos.

Na posse do irmão mais velho, identificado como F.M.R. (27), a polícia encontrou dinheiro e 8 porções de crack escondidas em um maço de cigarros. Já com o adolescente, L.O.M. (17), foi apreendida uma bolsa tipo pochete contendo 16 porções de crack, além de uma quantia em dinheiro.

Ambos foram levados à delegacia e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso está sendo investigado para identificar outros possíveis envolvidos.