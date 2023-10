Chacina em Ponta Porã: paulistas e adolescente estão entre mortos

Gabriel dos Santos Peralta, de 16 anos, Xilon Henrique Vieira da Silva, de 19 anos, o paraguaio Salomon Solis Lopes, de 20 anos, e Jonas Wesley Morais são os 4 executados a tiros de fuzil na madrugada deste sábado (7.out.23), em Ponta Porã (MS).

Peritos da Polícia Nacional do Paraguai coletaram as digitais das vítimas e apóntam que os quatro eram investigados por crimes cometidos no Departamento de Amambay (PY). A polícia suspeita que as vítimas estariam ligadas a organização criminosa e ao crime organizado fronteiriço.

Na casa do crime, policiais encontraram três pistolas, mas as vítimas não tiveram tempo de reação.

Acredita-se que o grupo tenha sido seguido e dominado ao chegar na residência.

Jonas era natural de Pompéia e Xilon, natural de Marília, ambos municípios do interior paulista.

Em 2020, então com 16 anos, Xilon foi acusado de envolvimento no assassinato e ocultação do cadáver de um homem na cidade paulista.

O crime chocou a população da fronteira e pode estar ligado ao assassinato de Charles Gonzales e ao atentado na casa de duas magistradas em Pedro Juan Caballero.