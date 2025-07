Chorume ameaça contaminar água em Dourados e entra na mira do MP

A 11ª Promotoria de Justiça de Dourados abriu inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no tratamento do lixiviado, o chorume, gerado pelo aterro sanitário do município. O resíduo, altamente tóxico, é resultante da decomposição do lixo e, segundo denúncia, estaria sendo descartado de forma inadequada.

A investigação teve início após reclamação formal do Instituto Ciências Aplicadas, Tecnologia e Inovação (Plenus), que apontou falhas no manejo do chorume e alertou para riscos ao meio ambiente e à saúde da população.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) destacou a gravidade da situação e solicitou ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) informações sobre licenças ambientais, exigências e fiscalizações relacionadas ao caso. Até o momento, a Promotoria aguarda resposta.

Segundo o promotor Amílcar Araújo Carneiro Júnior, "o gerenciamento inadequado do chorume pode resultar na contaminação de solos, lençóis freáticos e corpos d’água, além de representar uma ameaça à saúde pública". Ele explicou que o inquérito busca reunir depoimentos, documentos e dados técnicos para esclarecer o cenário atual e garantir o cumprimento das normas ambientais.

A apuração também visa propor medidas para evitar futuros danos ambientais e assegurar a responsabilização em caso de comprovação das irregularidades.