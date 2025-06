'MAYCOL DOIDO' Ministério Público investiga salto de 36% no patrimônio do prefeito de Paranaíba Imóvel do chefe do Executivo, que valia R$ 190 mil em 2016, teve valorização de 33,6% até 2024

Por TERO QUEIROZ 17/06/25 às 08H45 atualizado em 17/06/25 às 09H25