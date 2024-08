Ciclista fica ferido ao ser atingido por carro em curva durante treinamento em MS

Na manhã deste sábado (17.ago.24), o Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, 330 quilômetros de Campo Grande, foi acionado para atender um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta, ocorrido a 30 km da cidade, na direção do Assentamento Aroeira. O sinistro aconteceu por volta das 07h13, em uma curva logo após uma ponte, onde um grupo de cinco ciclistas realizava um treinamento.

A vítima, identificada como A.A.T., de 60 anos, foi encontrada a 4 km do local do acidente, sendo transportada por outro veículo. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos na região do ombro esquerdo e nas costas, com suspeita de fratura e luxação no ombro. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo apuradas.