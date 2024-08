Piloto de avião que caiu no Mato Grosso tinha 44 anos; cinco pessoas morreram no acidente

A Polícia Civil identificou o piloto Helder de Souza, de 44 anos, como uma das vítimas fatais do acidente com o avião King Air, prefixo OS-ASS, que caiu na manhã desta 5ª feira (15.ago.24) em uma fazenda a 80 quilômetros de Apiacás, Mato Grosso. Além de Helder, outras quatro pessoas que estavam a bordo do bimotor também morreram no impacto.

Entre as vítimas já identificadas estão Arni Spiering, de 69 anos, ex-presidente do União Esporte Clube, e Ademar de Oliveira Júnior, gerente comercial da empresa Sementes Ouro Branco e diretor da Associação dos Produtores de Sementes (Aprosmat). Informações preliminares sugerem que dois netos de Arni Spiering também estavam na aeronave, mas seus nomes ainda não foram divulgados. Os corpos passarão por perícia para confirmar a identidade de todos os ocupantes.

Conforme informações do portal Olhar Direto, o grupo estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, na divisa entre Mato Grosso e Pará, desde segunda-feira (12), para uma viagem de pescaria. O voo partiu das margens do rio Teles Pires, onde a pousada está localizada, e caiu cerca de 50 minutos após a decolagem. Nenhum dos ocupantes sobreviveu ao acidente.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil já iniciaram as investigações para determinar as causas da queda. Equipes especializadas de Brasília foram mobilizadas para auxiliar nos trabalhos, incluindo investigadores do 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), vinculado ao Cenipa.

Os investigadores utilizarão técnicas específicas para coletar e confirmar dados, preservar elementos da cena, verificar danos causados pela aeronave e reunir outras informações cruciais para a investigação.

Em luto pela morte de Arni Spiering, o União Esporte Clube decretou três dias de luto oficial.